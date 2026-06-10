Confraternidad Evangélica rechaza memorándum de la CSJ de propiciar registro de identidad de género autopercibida

Tegucigalpa – La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), rechazó este miércoles la instrucción a jueces en materia penal de propiciar el registro de la identidad de género autopercibida por las personas.

A través de un pronunciamiento, rechazan el memorándum de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rubenia Galeano, que instruye a jueces a registrar el nombre social o elegido por las personas.

Consideró que la justicia de Dios es imparcial, y llama a tratar a las personas con igualdad, dignidad y rectitud, sin favoritismo, ni discriminación, y buscar la verdad.

Señaló que el Poder Judicial se ha extralimitado en su actividad administrativa con la emisión del memorándum y la intención de pretender de incorporar una ideología que contradice la mayoría del pensar de las familias hondureñas.

La CEH advirtió que esta medida contradice los artículos 1, 59, 112 y numeral 3 del 218 de la Constitución de la República.

Finalmente, solicitó al pleno de magistrados de la CSJ que deje sin valor y efecto este oficio. AG