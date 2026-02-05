Confraternidad Evangélica pide no interpretar lectura de Biblia en escuelas como un acto religioso

Tegucigalpa – Si bien consideró que se trata de una victoria para la Iglesia, el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Gerardo Irías, pidió no interpretar la propuesta de ley de leer la biblia en las escuelas como un acto religioso.

La biblia no es religión, enseñar los 10 mandamientos no es religión, argumentó sobre las críticas a esta iniciativa por parte de sectores de la sociedad civil.

Dijo que respetan la opinión de quienes se oponen, sin embargo, consideran que se trata de una iniciativa “extraordinaria”.

“No creo que exista una familia que se oponga a que los niños aprendan y estudien la Biblia”, exclamó.

El amor se ha enfriado en las familias hondureñas, pero la lectura de la Biblia es algo positivo que puede ayudar a los hondureños, externó.

Insistió que no se debe interpretar como un acto religioso, la lectura de la biblia es aprendizaje sobre Dios, agregó.

Acotó que es positivo que se enseñe principios y valores a los niños, de esta manera las familias se fortalecerán, zanjó. (RO)