Confraternidad Evangélica llama a las iglesias a votar “masivamente y temprano” este domingo 30 de noviembre

Tegucigalpa- En la antesala de las elecciones generales de este domingo 30 de noviembre, el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, pastor Gerardo Irías, hizo un llamado directo a las iglesias y a la población en general para que acudan de manera masiva y temprana a las urnas, con el fin de fortalecer la participación ciudadana y proteger la transparencia del proceso electoral.

“Quiero ser muy contundente: como presidente de la Confraternidad Evangélica, hago un llamado especialmente a todas las iglesias para que salgamos masivamente y temprano a votar el domingo”, expresó Irías, subrayando que el compromiso cívico debe asumirse con responsabilidad y valentía.

El líder religioso informó que se ha solicitado a las congregaciones adelantar sus servicios de culto para el día sábado, con el propósito de permitir que los feligreses puedan salir desde primeras horas de la mañana a ejercer su derecho al sufragio. “Hemos pedido a las iglesias que no tengan servicio el domingo, que lo pasen para el sábado, para que la gente pueda salir desde tempranito a votar y ejercer nuestro derecho”, dijo.

Irías aseguró que una votación masiva podría ser clave para blindar el proceso electoral. “Creo que si lo hacemos masivamente vamos a poder ponerle un candado al fraude. Entonces es muy importante que temprano las iglesias salgamos a votar”, señaló.

Aunque el llamado se dirige de manera particular a la comunidad evangélica, el pastor extendió su mensaje a toda la ciudadanía. “El llamado es exclusivamente a la iglesia evangélica, pero también a la población en general: si se pueden quedar cuidando el voto, sería lo mejor”, manifestó.

Finalmente, recalcó que la iglesia está “atenta, alerta y responsable de cuidar el voto y la democracia en nuestro país”, reiterando el compromiso de las congregaciones con la estabilidad democrática en un momento decisivo para Honduras.LB