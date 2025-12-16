Confraternidad Evangélica exige escrutinio especial inmediato y ofrece respaldo absoluto al CNE

Tegucigalpa – La Confraternidad Evangélica de Honduras se expresó este martes para mostrar su profunda preocupación por el retraso en el escrutinio especial de actas electorales con inconsistencias, tras las elecciones generales del 30 de noviembre.

En un comunicado público dirigido al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la ciudadanía, la organización insta a activar mecanismos alternos legales para garantizar la transparencia y respalda las decisiones firmes del CNE para culminar el proceso democrático sin dilaciones.

El documento resalta que la voluntad popular expresada en las urnas aún no se ha concretado debido a la ausencia o falta de acreditación oportuna de representantes de algunas partes.

La Confraternidad llama al consenso y diálogo para superar estas trabas administrativas, enfatizando que “el proceso democrático no puede permanecer como rehén de quienes quieren obstaculizar la transparencia”.

Entre las posiciones clave manifestadas destacan:

Solicitud de vías alternas: Instan al CNE a implementar de inmediato cualquier vía legal o mecanismo administrativo previsto en la Ley Electoral para iniciar el escrutinio especial.



Disposición para apoyar: La organización se pone a entera disposición como observador para el conteo de actas con inconsistencias, comprometida con la transparencia y la paz.



Respaldo a las autoridades: Apoyan plenamente las decisiones del CNE para superar obstáculos logísticos y avanzar hacia la declaratoria oficial del nuevo presidente, respetando los plazos legales.



Llamado a la paz: Exhortan a todos los actores a deponer actitudes que socaven la democracia, evitar expresiones de violencia y trabajar unidos con humildad, amor al prójimo y respeto a la ley.

“Como pueblo de Dios, estamos comprometidos con la integridad que Honduras demanda. Respaldamos al CNE en todas las decisiones firmes que deba tomar para devolver certidumbre y calma a la nación”, afirma el comunicado.

La Confraternidad Evangélica de Honduras además, subraya su compromiso moral y espiritual con el pueblo hondureño, recordando la necesidad de honrar los resultados electorales legítimos. (PD)