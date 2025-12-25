Confraternidad Evangélica de Honduras felicita a Nasry Asfura y ora por su liderazgo

Tegucigalpa– La Confraternidad Evangélica de Honduras expresó públicamente sus felicitaciones a Nasry Juan Asfura Zablah tras ser declarado presidente electo del país para el período 2026-2030, acompañando su mensaje con un llamado a la oración y a la fe en el ejercicio del liderazgo nacional.

A través de un pronunciamiento, la organización evangélica manifestó que, como iglesia y como creyentes, confían en un Dios que gobierna por encima de toda autoridad humana, por lo que pidieron que Él conceda sabiduría, justicia y discernimiento al presidente electo, así como a todos los líderes que ejercen funciones en el país.

La Confraternidad señaló que espera que la influencia del liderazgo de Asfura le permita gobernar con integridad, contribuyendo a la paz, la justicia y el bienestar de toda la nación hondureña. Asimismo, elevó oraciones para que durante los próximos años prevalezcan la unidad, el diálogo y decisiones acertadas orientadas al bien común.

“Oramos para que Dios le dé sabiduría y discernimiento en esta nueva responsabilidad asignada por el pueblo de Honduras”, expresó la organización, reafirmando su compromiso espiritual con el país en esta nueva etapa política.

El mensaje fue acompañado por una cita bíblica del libro de 2 Samuel 23:3, que señala: “El que gobierna entre los hombres debe ser justo, gobernando en el temor de Dios”, como un recordatorio del compromiso ético y moral que implica dirigir los destinos de la nación.LB