Conflicto en Medio Oriente presiona precios por impacto en petróleo, advierte economista del Fosdeh

Tegucigalpa – El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, Mario Palma, advirtió que el conflicto bélico en Medio Oriente podría generar evidentes presiones inflacionarias en Honduras, debido a su impacto en el suministro de petróleo y en las rutas globales de comercio.

Palma inició su análisis lamentando la pérdida de vidas humanas derivadas del conflicto, pero explicó que, desde la perspectiva económica, la región tiene una relevancia estratégica para el mercado energético mundial.

“Alrededor del 20 % del petróleo que se consume en el mundo está vinculado con esa zona, por lo que cualquier tensión o conflicto puede tener repercusiones directas en los precios internacionales”, señaló.

El economista también destacó que Medio Oriente es una zona clave para la logística del comercio internacional, especialmente para el traslado de mercancías provenientes de Asia hacia otros continentes.

Esto implica que los conflictos pueden generar aumentos en los costos de transporte, seguros y fletes, lo que termina reflejándose en el precio final de los productos.

“Cuando consideramos el componente importado del consumo, se generan presiones en lo que en economía se conoce como inflación importada”, explicó.

Impacto directo en Honduras

Según Palma, el efecto es especialmente sensible para Honduras debido a que el país depende totalmente de la importación de hidrocarburos.

El aumento en los combustibles impacta directamente en el costo del transporte de mercancías y de personas, lo que se traduce en incrementos en los precios a nivel nacional.

Además, recordó que una parte importante de la generación energética del país depende de combustibles fósiles, lo que también genera presión sobre los costos del suministro eléctrico.

“Hay una presión sobre los precios porque el incremento en combustibles afecta el transporte, la energía y finalmente los costos de producción de las empresas y los presupuestos de las familias”, indicó.

Alternativas para reducir el impacto

Ante este escenario, el economista del Fosdeh señaló que es clave que las autoridades adopten medidas para reducir el impacto de estos fenómenos externos en la economía nacional.

Entre las acciones que podrían implementarse mencionó mejorar la eficiencia del transporte en el país, reducir los tiempos de traslado de mercancías y fortalecer la logística interna.

Asimismo, destacó la importancia de aprovechar el potencial de generación de energías alternativas para transformar la matriz energética nacional y disminuir la dependencia de combustibles.

“Cambiar la matriz de generación eléctrica permitiría reducir costos, mejorar la competitividad y aumentar la productividad del país, lo que ayudaría a enfrentar mejor este tipo de crisis internacionales”, concluyó. LB