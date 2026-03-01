Conflicto bélico entre EEUU-Israel contra Irán elevará precios del petróleo e impactará en Honduras

Tegucigalpa – La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que ha provocado el cierre de hecho del estrecho de Ormuz, golpeará la economía hondureña tras el esperado aumento a los precios del petróleo en los mercados internacionales y con ello el alza en el costo de los carburantes, incluido Honduras, dependiente al 100 % de las importaciones.

El alza al precio de los derivados del petróleo traería como consecuencia el efecto dominó en el alza que sufrirían otros bienes y servicios, estiman expertos y analistas del sector.

Este fin de semana, ha estado marcado por los bombardeos de Israel y Estados Unidos a Irán, este último tiene reservas de petróleo y desempeña un papel clave en la economía mundial.

Asimismo, se vio comprometido el estrecho de Ormuz, que permita la salida del petróleo y gas de las naciones ribereñas del Golfo Pérsico a los mercados globales.

En ese sentido, compañías y empresas navieras han decidido suspender de manera temporal la circulación de embarcaciones en este estrecho mientras dure el conflicto, y podría provocar retrasos, desvíos o ajustes de horarios en los servicios.

Por el estrecho de Ormuz pasa el 20 % del petróleo que consume el mundo, equivalente a un promedio diario de 13 millones de barriles circulan por esta ruta marítima.

El 20 % del petroleo liquido mundial pasa por el estrecho de Ormuz que está a lado de Irán,

El estrecho de Ormuz, una estrecha vía marítima frente a la costa sur de Irán, es la principal ruta de transporte de crudo desde países ricos en petróleo, como Arabia Saudita y Kuwait, hacia el resto del mundo. Irán controla el lado norte.

Actualmente el precio del barril del petróleo se encuentra en promedio en los 63 dólares, pero tras el conflicto, los expertos globales estiman que podría subir a los 100 dólares, valores que no se encontraban desde que Rusia atacó a Ucrania en febrero del 2022. Ahora ese conflicto se encuentra en el inicio de su quinto año de actividades bélicas.

Reacciones hondureñas

El expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Rafael Delgado, manifestó que los ataques generan un impacto mundial en las economías ya que Honduras es un importador neto de combustibles.

Excomisionado de la CNBS, José Luis Moncada.

“Hay mucho nerviosismo en los mercados mundiales que causa alza en los precios”, dijo el economista.

Mientras que el excomisionado de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, advirtió que habrá un efecto inflacionario y que el gobierno debe crear un fondo de estabilización del precio.

“Es para poder subsidiar esos incrementos y que no lleguen a la población, son subsidios focalizados que pueden ser mayormente impactados y control en el uso de energía”, señaló.

Riesgo de precios

La directora de Ahdippe, Saraí Silva.

De su parte, la directora de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), Saraí Silva, advirtió que el conflicto entre Irán-Israel conllevaría a un riesgo de aumento de precios.

“No tenemos una crisis todavía, tenemos un riesgo de precios por la actividad que se puede generar y no por desabastecimiento”, reaccionó.

Señaló que Irán y Arabia Saudí son productores de petróleo que transportan combustible por el estrecho de Ormuz, pero que al estar en medio de los bombardeos, las empresas van a priorizar la seguridad.

Tensión no debe impactar en el precio

No obstante, el presidente de la plataforma Artículo 19, Darwin Ponce, consideró que la tensión geopolítica entre EEUU-Israel-Irán no debería perjudicar los costos en Honduras.

El presidente de la plataforma Artículo 19, Darwin Ponce.

“No compramos carburantes de aquella zona que vende derivados del petróleo y del mercado Brent, nosotros le compramos al mercado West Texas de Estados Unidos”, argumentó.

Añadió que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) se ha comprometido con aumentar la producción para estabilizar los precios, y solo que se cerrará el estrecho de Ormuz.

Pidió a los sectores y gobierno que investiguen y se informen de la situación y alejar preocupaciones.

Irán es el sexto mayor productor de petróleo del mundo y cualquier conflicto militar con el país implicaría un aumento de los precios del crudo, lo que elevaría los precios de la gasolina y la inflación en general, según expertos.

En Honduras ha habido siete semanas consecutivas de incremento a los precios de los combustibles, y una crisis externa podría provocar más alzas. PD