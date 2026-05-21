Conflictividad social está siendo parte de hechos múltiples, reflexiona titular del Conadeh

Tegucigalpa – La titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre dijo este jueves que ante la ola de criminalidad que cobra más de una veintena de muertos se debe de atacar de raíz ya que la conflictividad social está siendo parte de estos hechos múltiples.

– Las dos masacres de este jueves ocurren en la misma semana que el Congreso Nacional aprobó reformas penales para combatir el crimen.

Sostuvo que la masacre en Colón no puede ser un hecho aislado por la situación que vive ese departamento con un alto índice de conflictividad social.

Indicó que esa problemática debe de arrancarse de raíz.

En Omoa hay otros muertos, esperemos el informe policial porque uno no puede ser irresponsable de opinar en algo que no esté confirmado en la cantidad de muertos.

Recordó que el Conadeh ha integrado mesas técnicas y comisiones que no han tenido resultados porque no ha habido atención de parte de la institucionalidad.

Afirmó que se necesitan políticas públicas en materia de seguridad para que pueda ser efectiva.

Dijo desconocer el presupuesto de la Secretaría de Seguridad, pero este ente debe de buscar todos los mecanismos para contrarrestar esta actividad violenta que impera en el país. IR