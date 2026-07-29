Conflictividad social en Honduras supera 430 eventos en lo que va de 2026, según informe del IUDPAS

Tegucigalpa – La conflictividad social en Honduras registra cifras alarmantes durante 2026, con 437 eventos de protesta y demandas ciudadanas contabilizados en lo que va del año, según un monitoreo realizado por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La directora del IUDPAS, Marjorie Echenique, explicó que el estudio busca generar evidencia sobre las distintas expresiones de la conflictividad social en el país, identificando quiénes se movilizan, cuáles son sus demandas y la respuesta que reciben por parte de las instituciones.

De acuerdo con el informe, desde enero el IUDPAS ha dado seguimiento a diferentes acciones colectivas registradas a través del monitoreo de medios de comunicación, entre ellas protestas, tomas de carreteras y manifestaciones ciudadanas relacionadas con diversas problemáticas sociales.

Echenique destacó que uno de los principales hallazgos es que una tercera parte de estas acciones están vinculadas al sector educativo, donde centros escolares se han convertido en espacios de reclamo ciudadano, con la participación de estudiantes, docentes y padres de familia que exigen soluciones a distintas necesidades.

La investigadora señaló que uno de los mayores desafíos identificados es la falta de respuesta institucional ante estas demandas. Según los datos recopilados, el 88.6 % de las acciones colectivas registradas no han recibido una respuesta concreta mediante diálogo, negociación o atención directa por parte de las autoridades.

“Nos parece alarmante porque evidencia un desafío para la institucionalidad pública”, manifestó Echenique, al señalar que las demandas están dirigidas a distintas dependencias del Estado, gobiernos municipales y otras instituciones responsables de atender las necesidades de la población.

91 municipios

Por su parte, la coordinadora del área de Democracia del IUDPAS, Yajaira Padilla detalló que un total de 91 municipios de Honduras registran eventos de conflictividad social durante 2026.

Informó que de los 437 casos de acciones colectivas documentados, al menos 10 municipios concentran el 61.6 % de los registros, entre ellos el Distrito Central y San Pedro Sula, además de varias zonas del norte del país.

Sostuvo que junio fue el mes con mayor número de acciones colectivas registradas, protagonizadas principalmente por trabajadores que exigen mejoras y respeto a sus condiciones laborales, así como el cumplimiento de compromisos adquiridos por las instituciones del Estado.

De acuerdo con el informe, más del 76 % de estas acciones se desarrollaron mediante bloqueos de carreteras, tomas de instituciones, mítines y concentraciones, mecanismos utilizados por los sectores sociales para ejercer presión y buscar respuestas a sus demandas.

La representante del IUDPAS reconoció que este tipo de protestas generan impactos económicos para el país; sin embargo, señaló que los sectores recurren a estas medidas ante la falta de atención o solución efectiva a sus reclamos.

Asimismo, explicó que alrededor del 36.2 % de las demandas sociales registradas están relacionadas con trabajadores, principalmente por reclamos vinculados al pago de salarios, condiciones laborales y procesos de reorganización institucional en el marco de la transición gubernamental.

Padilla advirtió que muchas de estas demandas son recurrentes debido al incumplimiento de acuerdos alcanzados previamente entre el Estado y los sectores afectados, por lo que recomendó fortalecer los mecanismos de diálogo y respuesta institucional para evitar que los conflictos continúen escalando.

El IUDPAS señaló que la atención oportuna de las demandas ciudadanas es clave para reducir la conflictividad social y generar mayor confianza entre la población y las instituciones públicas. IR