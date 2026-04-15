Confirman una supertierra, un júpiter temperado y una enana marrón en el sistema TOI-201

Santa Cruz de Tenerife (España) – Un equipo científico internacional con participación del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), de España, confirmó la existencia de tres cuerpos que orbitan alrededor del sistema exoplanetario TOI-201: una supertierra, un júpiter temperado y una enana marrón, según un estudio publicado en la revista Science Advances.

La investigación permitió caracterizar este sistema para conocer no solo qué objetos lo integran, sino también cómo interactúan entre sí desde el punto de vista dinámico, con el fin de profundizar en la formación y evolución de los sistemas planetarios, informó este miércoles el IAC en un comunicado.

La supertierra, denominada TOI-201 d, es un planeta rocoso de unas 1,4 veces el tamaño de la Tierra y una masa seis veces superior, que completa una órbita alrededor de su estrella cada 5,85 días.

Por su proximidad a la estrella, los investigadores consideran probable que sea demasiado caliente como para albergar agua líquida en superficie.

El segundo objeto, TOI-201 b, es un júpiter temperado, un gigante gaseoso con cerca de la mitad de la masa de Júpiter, que tarda 53 días en completar una órbita.

Según el estudio, este tipo de planetas resulta de especial interés porque ocupa una posición intermedia entre los júpiteres calientes, muy próximos a su estrella, y gigantes gaseosos fríos y lejanos como Júpiter, sin que todavía se comprenda del todo cómo alcanzan esas órbitas.

El tercer cuerpo, TOI-201 c, es una enana marrón que orbita alrededor de la estrella cada 7,9 años en una trayectoria amplia y muy elíptica, y es el objeto más masivo del sistema tras la estrella.

Los autores destacan que se trata además del objeto en tránsito con el período más largo descubierto hasta ahora, y señalan que su masa se sitúa cerca del límite que separa a los planetas gigantes de las enanas marrones, lo que plantea dudas sobre si se formó como un planeta o como una estrella fallida.

El estudio subraya también que este sistema constituye un laboratorio singular para observar cambios orbitales en escalas temporales humanas, algo poco habitual en astronomía, ya que la mayoría de los sistemas evolucionan a lo largo de millones de años.

Los investigadores explican que las órbitas de estos tres cuerpos están inclinadas entre sí y que sus interacciones gravitatorias están modificando lentamente su orientación, hasta el punto de que dentro de unos 200 años la supertierra dejará de transitar frente a su estrella vista desde la Tierra.

Posteriormente ocurrirá lo mismo con el júpiter temperado y la enana marrón, aunque los tránsitos volverán a ser visibles dentro de miles de años por los ciclos orbitales del sistema.

Para confirmar la arquitectura de TOI-201, el equipo combinó cuatro técnicas de observación: espectroscopía de velocidad radial, fotometría de tránsito, variaciones en el tiempo de tránsito y astrometría.

El próximo tránsito de la enana marrón TOI-201 c está previsto para el 26 de marzo de 2031, una cita que ofrecerá una nueva oportunidad de seguimiento, concluye el IAC. EFE