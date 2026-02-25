Confirman tres muertes por tos ferina en Honduras en 2026

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud confirmó este miércoles que se ha registrado tres muertes por tos ferina a nivel nacional durante el presente año.

Así lo informó la integrante del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Leticia Puerto, que admitió que ha habido un incremento de casos por esta enfermedad.

“Hemos tenido a la fecha, ya llevamos alrededor de 80 casos, 40 están positivos y hemos tres muertes, la mayoría son niños menores de un año”, dijo la representante Unidad de Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunas del PAI.

Mencionó que la tos ferina es una enfermedad que afecta a los menores de un año, y que puede ser prevenible a través de la vacunación.

Puerto detalló que se ha registrado casos en los departamentos de: Cortés, Yoro, El Paraíso, Intibucá, Santa Bárbara, La Paz, Valle y Atlántida.

Igualmente, añadió que se ha registrado casos en las regiones metropolitanas del Distrito Central y San Pedro Sula.

La representante Unidad de Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunas del PAI sugirió a los padres de familia o adultos encargados que inicien y completen el proceso de esquema de vacunación de los niños, especialmente los del rango de 1-5 años.

Explicó que el esquema de vacunación inicia a partir de los dos meses de nacimiento, seguido con dos refuerzos a los 18 meses y la otra a los cuatro años.

También sugirió a las mujeres embarazadas que reciban la vacuna tos ferina para que su hijo este protegido en los primeros dos meses de vida. AG