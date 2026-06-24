Confirman que cuerpo encontrado en Puerto Cortés es de Yorleni Alas

San Pedro Sula – En las últimas horas, la Dirección Legal de Medicina Forense de la ciudad de San Pedro Sula confirmó que el cuerpo encontrado sin vida en una osamenta en el municipio de Puerto Cortés pertenece a la joven Yorleni Alas.

La joven fue secuestrada el 4 de mayo junto a su hermana tras finalizar su jornada laboral en la playa municipal de El Porvenir de Puerto Cortés.

Se informó que el sospechoso del crimen, actualmente detenido, se hizo pasar como conductor en una moto, primero se llevó a la hermana mayor donde la abusó sexualmente y la dejó abandonada en un relleno sanitario.

Posteriormente, se llevó a la víctima donde le quitó la vida, calcinó su cuerpo y la dejó en un solar baldío en medio de maleza.

El cuerpo de la joven fue encontrado el 14 de mayo, pero hasta en las últimas horas se pudo identificar mediante la realización de pruebas de ADN.

Las autoridades de Medicina Forense entregaron el cuerpo a los familiares de la joven.

Yorleni Alas se suma a las cifras de alrededor de 140 mujeres que han sido asesinadas en el presente año, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG