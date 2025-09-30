Confirman primer ahogado en feriado Morazánico

Tegucigalpa– Un joven fue la primera víctima por sumersión en este periodo de vacaciones de la Semana Morazánica, confirmaron las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

La víctima fue identificada como Arnold Serrano.

Según se informó el joven se ahogó en San Francisco de Yojoa, cuando había ido a compartir con sus familiares.

El suceso se registró en horas de la mañana de este martes.

El Cuerpo de Bomberos rescató el cuerpo y lo entregó a los miembros de Medicina Forense que lo trasladaron a la morgue sampedrana para realizar la autopsia correspondiente.

El llamado es a los padres de familia y a la ciudadanía en general a tomar las medidas de prevención para evitar muertes por ahogamiento en este periodo vacacional. IR