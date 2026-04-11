Confirman muerte de tercer estudiante universitario ahogado en El Salvador

Tegucigalpa – La Universidad Católica de Honduras (Unicah) confirmó este sábado el hallazgo del cuerpo del tercer estudiante que falleció ahogado en una excursión en El Salvador.

El estudiante fallecido respondía al nombre de Olvin Alexander Mejía Solis que estaba en la carrera de ingeniería.

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Mejía Solis junto a Fredy Arnulfo Valle Aguilar y Alexis Roberto Romero Lemus se encontraban en El Salvador en una excursión de la facultad de ingeniería civil del campus de Santa Rosa de Copán.

El incidente ocurrió el viernes 10 de abril, los jóvenes universitarios estaban disfrutando de una actividad recreativa tras concluir su agenda académica.

La Unicah exhortó a la comunidad universitaria a tener un abrazo fraterno de resignación cristiana por esta tragedia. AG