Confirman formal procesamiento para tres imputados en caso de perjuicio a Hondutel

Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción por unanimidad de votos, confirmó el auto de formal procesamiento para tres acusados de lavado de activos, fraude y falsificación de documentos públicos en perjuicio de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

El Tribunal de Alzada revocó el Sobreseimiento Provisional a favor de Susan Tatiana Aguilar Fortín, exjefe del Departamento de Liquidaciones Nacionales e Internacionales por suponerla responsable del delito de lavado de activos y ordena se dicte el correspondiente auto de formal procesamiento.

Además, confirmó el Auto de Formal Procesamiento para Susan Tatiana Aguilar Fortín por 21 delitos de falsificación de documentos públicos y por dos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asimismo para María Débora Guevara, exjefa de la Sección de Análisis de Tráfico y Tarifas y Héctor Emilio Mejía Rivera, exgerente de la Sección Internacional, ambos acusados por su supuesta participación en seis delitos de falsificación de documentos públicos.

La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción por unanimidad de votos, confirmó el Auto de Formal Procesamiento para tres acusados en caso de HONDUTEL. #ProcesoDigital pic.twitter.com/lPJljCAdt9 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 25, 2026

Según el Requerimiento Fiscal, en 2011 exfuncionarios de Hondutel, en colusión con representantes legales de empresas extranjeras, supuestamente manipularon contratos de llamadas internacionales en modalidad prepago, las compañías habrían pagado menos de lo pactado y, a cambio, los implicados recibieron pagos millonarios por medio de transferencias bancarias a cuentas de sus familiares, por un monto superior a los 64 millones de lempiras.

Lo que hacían los exfuncionarios, indica la acusación, era reportar una menor cantidad de llamadas de las que realmente se realizaban para que Hondutel pagara menos, el dinero desviado era recibido mediante transferencias personales millonarias, por lo que están señalados por haber participado en un esquema de fraude y lavado de equipos en el que manipularon los contratos de llamadas internacionales en modalidad prepago. JS