Confirman desapariciones y torturas durante estado de excepción en Honduras, según DDHH

Tegucigalpa – La ministra de Derechos Humanos, Leda García Pagán, denunció graves violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del estado de excepción en el país, incluyendo desapariciones, torturas y detenciones irregulares.

– Ocho desapariciones documentadas y cinco casos de tortura, documentados: ministra de DDHH.

Según detalló, existen al menos ocho casos de personas desaparecidas, cinco casos documentados de tortura y al menos 15 personas que habrían sido detenidas sin el debido procedimiento legal, de acuerdo con un informe técnico que maneja la institución.

“Hay ocho casos de personas desaparecidas en el marco del estado de excepción, hay cinco casos de tortura documentados en un informe que tenemos”, afirmó la ministra.

La funcionaria indicó que la información fue difícil de obtener debido al manejo confidencial de los datos, pero aseguró que se trabaja en esclarecer los hechos y evitar que se repitan en el futuro.

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos reportó que durante 2025 se registraron más de mil quejas a nivel nacional en el contexto del estado de excepción, evidenciando un patrón de denuncias por abusos.

También señaló deficiencias en el control legislativo y judicial, así como una rendición de cuentas insuficiente. Además, cuestionó que el Estado no demostró de manera clara la necesidad de extender la medida, cuyas prórrogas —más de 22— no habrían seguido el proceso constitucional.

El estado de excepción estuvo vigente desde diciembre de 2022, durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro, y se extendió hasta inicios de 2026, con el argumento de combatir la extorsión y la violencia de pandillas en gran parte del territorio nacional.

No obstante, la medida, que implicó la restricción de garantías constitucionales, generó múltiples denuncias por detenciones arbitrarias y abusos, que ahora son objeto de revisión por parte de las autoridades de derechos humanos. LB