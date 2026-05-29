Cierre de la Dipampco destapa negligencia, encubrimiento y malas prácticas

Tegucigalpa – La comisión interventora designada para evaluar el funcionamiento de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), concluyó su fase técnica, administrativa y operativa, revelando una serie de irregularidades que derivaron en la decisión de cerrar de forma definitiva esta unidad de la Policía Nacional.

– Muchas actuaciones al margen de la ley fueron cometidas por agentes de Dipampco durante el estado de excepción en casi todo el gobierno anterior.

– Se anuncia un nuevo cuerpo policial de investigación para llevar a cabo las diligencias contra los delitos de extorsión y las asociaciones terroristas.

Así lo explicó el viceministro de Seguridad, Masil Marín Aguilar Amaya, durante la lectura de un comunicado en el que se retrató una serie de irregularidades que marcaron las operaciones de este cuerpo policial especialmente durante la vigencia del estado de excepción.

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Durante la presentación del informe, el comisionado general que integró la comisión detalló que se identificaron indicios de faltas administrativas y posibles delitos cometidos por parte de directivos de la institución.

Entre los hallazgos destacan incumplimientos en los protocolos institucionales para el registro y control de operaciones, así como presuntos actos de negligencia o encubrimiento relacionados con una misión en la que perdieron la vida cinco agentes policiales.

Asimismo, se evidenció la omisión en la evaluación de riesgos operacionales y la falta de medidas de seguridad adecuadas, además de no informar oportunamente a los mandos superiores sobre el desenlace de dicha operación.

En cuanto al equipo operativo que participó en la misión de Corinto (Cortés), el informe señala que no contaban con orden judicial para ejecutar un allanamiento, ni se cumplieron los requisitos legales para realizarlo sin autorización. También se constató que no se completaron los formatos requeridos ni se coordinó apoyo con autoridades policiales en la zona.

La conferencia de prensa de este viernes por parte de las autoridades de Seguridad.

Informes reservados revelan además que, contrario a lo planificado, no existía intención de ejecutar una operación en el departamento de Colón, ya que el equipo se habría dirigido desde un inicio hacia la zona de Corinto, en Cortés.

La intervención también detectó malas prácticas administrativas y operativas dentro de la institución, incluyendo manejo inadecuado de información, administración irregular de informantes y deficiencias en la conducción de operaciones. A esto se suma la existencia de múltiples denuncias por actuaciones irregulares durante el estado de excepción del gobierno anterior vigente por más de tres años.

Ante estos hallazgos, la Secretaría de Seguridad informó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que resolvió proceder con el cierre definitivo de Dipampco mediante un proceso de transición ordenado. Sus funciones, recursos y operaciones serán trasladados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el objetivo de garantizar la continuidad en la lucha contra maras, pandillas y el crimen organizado.

Este viernes se confirmó el cierre definitivo de la Dipampco.

De igual forma, el informe divulgado este viernes será remitido al Ministerio Público y a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales para que se desarrollen las investigaciones correspondientes y se determinen responsabilidades individuales.

Como parte de las medidas adoptadas, se someterá a todos los miembros de la unidad a procesos de evaluación, pruebas de confianza y certificación antes de ser reasignados a otras dependencias.

La Secretaría de Seguridad reiteró su compromiso con la transparencia institucional y advirtió que no se tolerarán actos irregulares dentro de sus filas, asegurando que se continuará actuando con responsabilidad en el fortalecimiento del sistema de seguridad nacional. JS