Confirmado: Carlos Zelaya padece de cáncer de pulmón con metástasis

Tegucigalpa – Este martes se confirmó que el exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, padece de cáncer de pulmón con metástasis grado 4, por lo que recibe tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología de México.

– Este cáncer es muy agresivo con pronóstico reservado, interpretó el galeno Mario Noé Villafranca, que agregó dependerá mucho a la respuesta al tratamiento mediante las quimioterapias.

El exdiputado Zelaya envió una nota firmada por el oncólogo Óscar Arrieta Rodríguez a la sala judicial que lo cita como testigo en el caso Chequesol.

Carlón, hermano del expresidente Manuel Zelaya, padece de cáncer en los pulmones con metástasis grado 4, de acuerdo a la nota recibida esta tarde por la Sala VI del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los exdiputados Luis Redondo y Carlos Zelaya no respondieron a llamadas ni mensajes para comparecer como testigos en el caso “Chequesol”, por lo que el juez a cargo solicitó al equipo de defensa de José Cardona que proceda a realizar la citación mediante edictos judiciales.

En horas de esta misma tarde, luego de confirmarse la nota médica, el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, señaló que la defensa desistió de llamar a Carlos Zelaya para que sirva como testigo.

El galeno oncólogo Mario Noé Villafranca refirió que el estadio cuatro de los cánceres es cuando la célula de un tumor primario se va hacia otro lugar.

“Es un cáncer sumamente agresivo, es uno de los cáncer más frecuentes en el hombre junto al de próstata, el estadio cuatro hace que el pronóstico sea bastante reservado y de manejo sistémico con quimioterapia y radioterapia”, explicó.

Este tipo de cáncer tiene mucho relación con el tabaquismo, aunque otros componentes químicos también pueden ocasionar esta tipo de patología.

Villafranca concluyó afirmando que “en términos generales un cáncer de pulmón metastasico el pronóstico en malo, no es alentador en un 90 % de los casos es menor de un año”. JS