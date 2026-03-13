Confianza en la economía hondureña sube a 63.2 puntos y analistas proyectan crecimiento de 3.7% en 2026

Tegucigalpa – La confianza sobre el desempeño de la economía hondureña registró un repunte en febrero de 2026, al alcanzar 63.2 puntos en el Índice de Confianza de la Actividad Económica, según los resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM), que destaca en boletín informativo el Banco Central de Honduras (BCH).

El indicador, que en enero se ubicaba en 53.8 puntos, se mantiene por segundo mes consecutivo en zona de expansión, es decir por encima del umbral de 50 puntos, lo que refleja una percepción favorable entre los analistas sobre la evolución de la actividad económica del país.

De acuerdo con los especialistas consultados, este aumento en la confianza está respaldado por varios factores, entre ellos la dinámica del consumo privado, impulsada en parte por la captación de remesas familiares, así como una mayor inversión tanto pública como privada. A esto se suma un entorno de inflación baja y estable, reservas internacionales en niveles considerados sólidos y una reducción en la medición del riesgo país.

Estos elementos, según los analistas, contribuyen a generar mayor certidumbre respecto al desempeño esperado de la economía nacional en el corto y mediano plazo.

En cuanto a las proyecciones de crecimiento, los encuestados estiman que la economía hondureña podría expandirse alrededor de un 3.7% durante 2026, cifra que se mantiene dentro del rango previsto en la Revisión del Programa Monetario 2025-2026.

Respecto a la inflación, las expectativas apuntan a que la tasa interanual se ubicaría en aproximadamente 4.37% al cierre de 2026. Además, los analistas prevén que este indicador continúe una trayectoria de reducción gradual en los próximos años, con tendencia a estabilizarse hasta 2028. LB