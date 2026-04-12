Conferencia Episcopal denuncia usurpación de personalidad de obispos para actos fraudulentos

Tegucigalpa – La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) denunció este sábado que están usurpando la personalidad de obispos y sacerdotes con fines fraudulentos.

A través de un pronunciamiento, advirtió que personas están usurpando de manera indebida la personalidad de sacerdotes para cometer actos fraudulentos.

Sostuvo que ningún sacerdote católico u obispo de Honduras está realizando campañas de venta de medicamentos, muebles y otros productos y servicios.

Comunicó que ya notificaron de este fraude a las autoridades correspondientes al interponer legalmente la denuncia.

La CEH esclareció que cualquier mensaje o video en las redes sociales o medios de comunicación relacionado con el tema carece de legitimidad, y recomendó que informen a las parroquias sobre campañas de ventas.

Exhortó a toda la ciudadanía a mantenerse atentos para no ser engañados bajo ninguna circunstancia ni dar credibilidad. AG