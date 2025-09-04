Confederaciones de patronatos mantienen toma de instalaciones del IP en SPS

San Pedro Sula– Por segundo día consecutivo, protestan miembros de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras, en las afueras del Instituto de la Propiedad en San Pedro Sula, para exigir que les entreguen sus títulos de propiedad.

Los manifestantes señalaron que tienen años de estar exigiendo sus títulos de propiedad y los mismos no llegan.

En ese sentido, indicaron que de no obtener respuestas favorables la toma será de forma indefinida.

“Solo con protestas podemos ser escuchados, la toma se irá extendiendo a otros departamentos si las autoridades no escuchan nuestras peticiones”, apuntó una de las manifestantes.

Son varias las colonias sampedranas y sectores del país donde la población todavía no cuenta con sus títulos de propiedad. IR