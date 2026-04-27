Conductores de taxis de carrera directa piden subsidio al gobierno

Tegucigalpa– Un grupo de conductores de taxis directos en Tegucigalpa solicitan al gobierno la implementación de un subsidio que les permita mantener las tarifas actuales, ante el impacto que han generado los constantes incrementos en los combustibles.

“Nosotros no tenemos ayuda del gobierno, pedimos que se toquen el corazón; solicitamos un bono compensatorio”, señaló uno de los conductores que llegaron hasta las instalaciones del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.

Indicó que la situación es difícil para todos, en ese sentido, planteó la entrega de un bono de 15 mil lempiras dos veces al año como medida de alivio para el sector.

Además, denunciaron afectaciones por la competencia de plataformas como Uber y servicios VIP, así como la falta de operativos por parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

Señalaron que la competencia también se las hacen los mototaxis que ahora están operando fuera del circuito que se les permite en los diferentes barrios y colonias. IR