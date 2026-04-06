Conductor de rastra implicado en tragedia vial en Quimistán no poseía la licencia requerida, confirma DNVT

Tegucigalpa – La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó este lunes que el conductor del vehículo de carga pesada implicado en el accidente de tránsito en el municipio de Quimistán en Santa Bárbara no portaba la licencia requerida.

Así lo confirmó el director de la DNVT, Lenin Morell Andino, al noticiero Hoy Mismo, quien detalló que el conductor Ever Fajardo solo portaba una licencia para vehículo liviano y no para carga pesada.

“La persona que conducía el vehículo de transporte de carga pesada portaba una licencia tipo “B” que es liviano, no tiene permiso de conducir de acuerdo al vehículo que estaba conduciendo, no tiene la experiencia ni la habilidad para hacer las maniobras que se requiere”, declaró el comisionado.

Manifestó que se está investigando ¿quién contrató al ciudadano? ¿Quién le facilitó el transporte a este motorista?, y no descartó que haya responsabilidades a quien le haya otorgado esta unidad de carga pesada sin verificar la licencia.

El comisionado admitió que hay un gran problema en el país que es facilitar un bus a un ciudadano que posee más de 20 sanciones de tránsito y licencia suspendida.

Al cierre de Semana Santa se registró una tragedia vial en la aldea La Ceibita en Quimistán, Santa Bárbara, donde nueve personas fallecieron en una colisión entre un autobús con una rastra que ha provocado el derramamiento de cianuro.

El conductor de la rastra de nombre Ever Fajardo falleció en el lugar del accidente tras el fuerte impacto. AG