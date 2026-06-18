Conductor de grúa es remitido al MP por suponerlo responsable del accidente que cobró la vida de siete Policías

Tegucigalpa – La Policía Nacional, a través de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), remitió ante la Fiscalía del Ministerio Público de Comayagua a un ciudadano por suponerlo responsable de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria, derivados del trágico accidente de tránsito registrado el pasado 17 de junio en la carretera CA-5.

– El MP anuncia que presentarán la acusación en las próximas horas.

El sospechoso de 40 años motorista, originario de Choloma, Cortés, y residente en la colonia Ceden, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el debido proceso legal.

De acuerdo con las investigaciones preliminares realizadas por especialistas de la SIAT, el conductor de una grúa habría perdido el control del vehículo al desplazarse por una pendiente descendente a una velocidad no prudente y utilizando una marcha inadecuada. Al salir de una curva, la unidad volcó, fue arrastrada e impactó contra un autobús de la Policía Nacional que circulaba en sentido contrario, así como contra otra rastra que transitaba por el sector.

Como consecuencia del fuerte impacto, siete funcionarios policiales perdieron la vida de forma inmediata y varios más resultaron lesionados. Las víctimas mortales pertenecían a la UDEP-7 del departamento de El Paraíso y se transportaban en un autobús institucional luego de recibir uniformes nuevos.

El Sub Comisario de Policía Darwin Hernández, jefe de la SIAT, informó que se ha descartado preliminarmente la presencia de alcohol en el conductor; sin embargo, se realizarán las pruebas toxicológicas diligentes para determinar si existió consumo de drogas u otras sustancias que pudieran haber influido en la tragedia.

Asimismo, detalló que diez personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales de Tegucigalpa, mientras que otras 16 recibieron atención médica en el Hospital Santa Teresa de Comayagua, reportándose al menos cinco de ellas en estado crítico.

Las diligencias técnicas continúan

Como parte del proceso investigativo, equipos especializados realizaron una inspección técnica en el kilómetro 51 de la carretera CA-5, lugar donde ocurrió el siniestro. Durante las diligencias se efectuaron mediciones para determinar el radio de curvatura y el peralte de la vía, elementos fundamentales para establecer con precisión las condiciones de la carretera al momento del accidente y fortalecer el informe técnico que será remitido a las autoridades judiciales. JS