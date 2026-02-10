Condiciones secas y estables prevalecerán este día en el territorio nacional

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este día se mantendrán condiciones atmosféricas secas y estables en la mayor parte del territorio hondureño.
De acuerdo con el pronosticador de turno, Luis Fonseca, únicamente se esperan precipitaciones débiles y aisladas en la región nororiental, producto del transporte de humedad desde el mar Caribe, generado por vientos del norte y este.
En cuanto al estado del mar, el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura, condiciones consideradas normales para la navegación.
Fonseca detalló además que la fase de la luna está en cuarto menguante, mientras que la salida del sol fue a las 6:14 de la mañana y la puesta será a las 5:51 de la tarde.
Temperaturas por departamento
Las temperaturas máximas y mínimas previstas para este día son las siguientes:
El Paraíso: 26°C / 12°C
Francisco Morazán: 26°C / 12°C
Gracias a Dios: 27°C / 24°C
Intibucá: 20°C / 10°C
Islas de la Bahía: 26°C / 24°C
La Paz: 28°C / 14°C
Lempira: 24°C / 12°C
Ocotepeque: 24°C / 12°C
Olancho: 30°C / 14°C
Santa Bárbara: 26°C / 14°C
Valle: 36°C / 24°C
Yoro: 24°C / 12°C
Atlántida: 26°C / 20°C
Choluteca: 34°C / 24°C
Colón: 26°C / 18°C
Comayagua: 28°C / 14°C
Copán: 24°C / 14°C
Cortés: 27°C / 18°C
Aunque las condiciones serán mayormente estables, es importante tomar precauciones ante cambios repentinos del clima y mantenerse atentos a los boletines oficiales, especialmente quienes realizan actividades al aire libre o en zonas costeras, recomiendan los expertos. LB