Condiciones secas y estables prevalecerán este día en el territorio nacional

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este día se mantendrán condiciones atmosféricas secas y estables en la mayor parte del territorio hondureño.

De acuerdo con el pronosticador de turno, Luis Fonseca, únicamente se esperan precipitaciones débiles y aisladas en la región nororiental, producto del transporte de humedad desde el mar Caribe, generado por vientos del norte y este.

En cuanto al estado del mar, el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura, condiciones consideradas normales para la navegación.

Fonseca detalló además que la fase de la luna está en cuarto menguante, mientras que la salida del sol fue a las 6:14 de la mañana y la puesta será a las 5:51 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Las temperaturas máximas y mínimas previstas para este día son las siguientes:

El Paraíso: 26°C / 12°C

Francisco Morazán: 26°C / 12°C

Gracias a Dios: 27°C / 24°C

Intibucá: 20°C / 10°C

Islas de la Bahía: 26°C / 24°C

La Paz: 28°C / 14°C

Lempira: 24°C / 12°C

Ocotepeque: 24°C / 12°C

Olancho: 30°C / 14°C

Santa Bárbara: 26°C / 14°C

Valle: 36°C / 24°C

Yoro: 24°C / 12°C

Atlántida: 26°C / 20°C

Choluteca: 34°C / 24°C

Colón: 26°C / 18°C

Comayagua: 28°C / 14°C

Copán: 24°C / 14°C

Cortés: 27°C / 18°C

Aunque las condiciones serán mayormente estables, es importante tomar precauciones ante cambios repentinos del clima y mantenerse atentos a los boletines oficiales, especialmente quienes realizan actividades al aire libre o en zonas costeras, recomiendan los expertos. LB