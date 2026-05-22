Condiciones secas y cálidas predominarán este viernes en Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que este viernes continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del país.

Sin embargo, durante la tarde, la brisa del océano Pacífico y el viento del este transportarán humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, generando lluvias y chubascos débiles y dispersos sobre sectores montañosos de la región suroccidental y precipitaciones muy aisladas en el oriente.

El pronosticador de turno, José Pavón, indicó además que continuará la presencia de humo durante el día en varias regiones del país.

Temperaturas por departamento

El Paraíso: máxima de 32°C y mínima de 19°C

Francisco Morazán: máxima de 32°C y mínima de 18°C

Gracias a Dios: máxima de 33°C y mínima de 26°C

Intibucá: máxima de 28°C y mínima de 15°C

Islas de la Bahía: máxima de 32°C y mínima de 26°C

La Paz: máxima de 35°C y mínima de 20°C

Atlántida: máxima de 32°C y mínima de 24°C

Choluteca: máxima de 40°C y mínima de 26°C

Colón: máxima de 33°C y mínima de 24°C

Comayagua: máxima de 36°C y mínima de 20°C

Copán: máxima de 33°C y mínima de 17°C

Cortés: máxima de 35°C y mínima de 25°C

Lempira: máxima de 33°C y mínima de 19°C

Ocotepeque: máxima de 31°C y mínima de 18°C

Olancho: máxima de 35°C y mínima de 23°C

Santa Bárbara: máxima de 37°C y mínima de 25°C

Valle: máxima de 40°C y mínima de 26°C

Yoro: máxima de 35°C y mínima de 21°C

COPECO informó además que el oleaje en el mar Caribe y en el Golfo de Fonseca será de dos a cuatro pies.

La fase de la luna corresponde a luna nueva. La salida del sol está prevista para las 5:20 de la mañana y la puesta del sol a las 6:00 de la tarde.LB