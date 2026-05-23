Condiciones secas y cálidas predominarán este sábado en el país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que este sábado continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del país.
Sin embargo, durante la tarde, el ingreso de una vaguada dejará lluvias y chubascos débiles y dispersos sobre sectores montañosos de la región suroccidental y precipitaciones muy aisladas en el oriente.
El pronosticador de turno, Jairo García , indicó además que continuará la presencia de humo durante el día en varias regiones del país.
Temperaturas por departamento
El Paraíso: máxima de 32°C y mínima de 19°C
Francisco Morazán: máxima de 32°C y mínima de 18°C
Gracias a Dios: máxima de 33°C y mínima de 26°C
Intibucá: máxima de 28°C y mínima de 15°C
Islas de la Bahía: máxima de 32°C y mínima de 26°C
La Paz: máxima de 35°C y mínima de 20°C
Atlántida: máxima de 32°C y mínima de 24°C
Choluteca: máxima de 40°C y mínima de 26°C
Colón: máxima de 33°C y mínima de 24°C
Comayagua: máxima de 36°C y mínima de 20°C
Copán: máxima de 33°C y mínima de 17°C
Cortés: máxima de 35°C y mínima de 25°C
Lempira: máxima de 33°C y mínima de 19°C
Ocotepeque: máxima de 31°C y mínima de 18°C
Olancho: máxima de 35°C y mínima de 23°C
Santa Bárbara: máxima de 37°C y mínima de 25°C
Valle: máxima de 40°C y mínima de 26°C
Yoro: máxima de 35°C y mínima de 21°C
COPECO informó además que el oleaje en el mar Caribe y en el Golfo de Fonseca será de dos a cuatro pies.
La fase de la luna corresponde a luna nueva. La salida del sol está prevista para las 5:20 de la mañana y la puesta del sol a las 6:00 de la tarde. IR