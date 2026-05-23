Condiciones secas y cálidas predominarán este sábado en el país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que este sábado continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del país.

Sin embargo, durante la tarde, el ingreso de una vaguada dejará lluvias y chubascos débiles y dispersos sobre sectores montañosos de la región suroccidental y precipitaciones muy aisladas en el oriente.

El pronosticador de turno, Jairo García , indicó además que continuará la presencia de humo durante el día en varias regiones del país.

Temperaturas por departamento

El Paraíso: máxima de 32°C y mínima de 19°C

Francisco Morazán: máxima de 32°C y mínima de 18°C

Gracias a Dios: máxima de 33°C y mínima de 26°C

Intibucá: máxima de 28°C y mínima de 15°C

Islas de la Bahía: máxima de 32°C y mínima de 26°C

La Paz: máxima de 35°C y mínima de 20°C

Atlántida: máxima de 32°C y mínima de 24°C

Choluteca: máxima de 40°C y mínima de 26°C

Colón: máxima de 33°C y mínima de 24°C

Comayagua: máxima de 36°C y mínima de 20°C

Copán: máxima de 33°C y mínima de 17°C

Cortés: máxima de 35°C y mínima de 25°C

Lempira: máxima de 33°C y mínima de 19°C

Ocotepeque: máxima de 31°C y mínima de 18°C

Olancho: máxima de 35°C y mínima de 23°C

Santa Bárbara: máxima de 37°C y mínima de 25°C

Valle: máxima de 40°C y mínima de 26°C

Yoro: máxima de 35°C y mínima de 21°C

COPECO informó además que el oleaje en el mar Caribe y en el Golfo de Fonseca será de dos a cuatro pies.

La fase de la luna corresponde a luna nueva. La salida del sol está prevista para las 5:20 de la mañana y la puesta del sol a las 6:00 de la tarde. IR