Condiciones secas y cálidas predominarán este martes en Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), a través del pronosticador de turno Will Ochoa, informó que este martes prevalecerán condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional.

-Lluvias aisladas se esperan en occidente y suroccidente.

Sin embargo, durante horas de la tarde se prevé el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y la brisa del océano Pacífico, lo que favorecerá la formación de lluvias y chubascos débiles a moderados ocasionales, acompañados de actividad eléctrica aislada en sectores de las regiones occidental y suroccidental del país.

Asimismo, se esperan precipitaciones débiles y aisladas en zonas del oriente hondureño.

Las autoridades también informaron que la fase lunar corresponde a luna llena, mientras que el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura, condiciones consideradas normales para la navegación.

La salida del sol se registró a las 5:20 de la mañana y la puesta del sol ocurrirá a las 6:14 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Atlántida: máxima 34°C, mínima 25°C.

Choluteca: máxima 39°C, mínima 25°C.

Colón: máxima 34°C, mínima 28°C.

Comayagua: máxima 34°C, mínima 23°C.

Copán: máxima 33°C, mínima 20°C.

Cortés: máxima 36°C, mínima 26°C.

El Paraíso: máxima 31°C, mínima 20°C.

Francisco Morazán: máxima 31°C, mínima 21°C.

Gracias a Dios: máxima 32°C, mínima 27°C.

Intibucá: máxima 26°C, mínima 15°C.

Islas de la Bahía: máxima 31°C, mínima 28°C.

La Paz: máxima 34°C, mínima 22°C.

Lempira: máxima 33°C, mínima 23°C.

Ocotepeque: máxima 32°C, mínima 22°C.

Olancho: máxima 34°C, mínima 24°C.

Santa Bárbara: máxima 33°C, mínima 24°C.

Valle: máxima 39°C, mínima 24°C.

Yoro: máxima 32°C, mínima 22°C.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en los departamentos de Valle y Choluteca, donde los termómetros alcanzarán hasta los 39 grados centígrados, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.LB