Condiciones secas y cálidas predominarán este martes en Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), a través del pronosticador de turno Will Ochoa, informó que este martes prevalecerán condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional.
-Lluvias aisladas se esperan en occidente y suroccidente.
Sin embargo, durante horas de la tarde se prevé el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y la brisa del océano Pacífico, lo que favorecerá la formación de lluvias y chubascos débiles a moderados ocasionales, acompañados de actividad eléctrica aislada en sectores de las regiones occidental y suroccidental del país.
Asimismo, se esperan precipitaciones débiles y aisladas en zonas del oriente hondureño.
Las autoridades también informaron que la fase lunar corresponde a luna llena, mientras que el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura, condiciones consideradas normales para la navegación.
La salida del sol se registró a las 5:20 de la mañana y la puesta del sol ocurrirá a las 6:14 de la tarde.
Temperaturas por departamento
Atlántida: máxima 34°C, mínima 25°C.
Choluteca: máxima 39°C, mínima 25°C.
Colón: máxima 34°C, mínima 28°C.
Comayagua: máxima 34°C, mínima 23°C.
Copán: máxima 33°C, mínima 20°C.
Cortés: máxima 36°C, mínima 26°C.
El Paraíso: máxima 31°C, mínima 20°C.
Francisco Morazán: máxima 31°C, mínima 21°C.
Gracias a Dios: máxima 32°C, mínima 27°C.
Intibucá: máxima 26°C, mínima 15°C.
Islas de la Bahía: máxima 31°C, mínima 28°C.
La Paz: máxima 34°C, mínima 22°C.
Lempira: máxima 33°C, mínima 23°C.
Ocotepeque: máxima 32°C, mínima 22°C.
Olancho: máxima 34°C, mínima 24°C.
Santa Bárbara: máxima 33°C, mínima 24°C.
Valle: máxima 39°C, mínima 24°C.
Yoro: máxima 32°C, mínima 22°C.
Las temperaturas más elevadas se registrarán en los departamentos de Valle y Choluteca, donde los termómetros alcanzarán hasta los 39 grados centígrados, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.LB