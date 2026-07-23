Condiciones secas y cálidas predominarán este día

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (COPECO) informó que este día predominarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, una vaguada en superficie ubicada sobre el centro del país favorecerá la ocurrencia de lluvias y chubascos débiles, acompañados de actividad eléctrica aislada, en sectores de las regiones norte, centro y sur.

El pronosticador de turno, Luis Fonseca, explicó que estos fenómenos serán de intensidad débil y se presentarán de manera localizada, mientras que el resto del país mantendrá condiciones mayormente estables.

En cuanto al estado del mar, se prevé un oleaje de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.

La fase lunar corresponde al cuarto creciente. La salida del sol será a las 5:31 de la mañana y la puesta a las 6:21 de la tarde.

Las temperaturas máximas y mínimas pronosticadas son las siguientes:

Región oriental: 31 °C / 19 °C.

Región occidental: 30 °C / 14 °C.

Zona insular: 31 °C / 27 °C.

Región sur: 38 °C / 22 °C.

Región central: 31 °C / 19 °C.

Región norte: 32 °C / 20 °C.

Tegucigalpa: máxima de 28 °C y mínima de 16 °C.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y permanecer atenta a los boletines oficiales sobre las condiciones meteorológicas.LB