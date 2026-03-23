Condiciones secas y cálidas predominarán en el territorio nacional

Tegucigalpa- Las condiciones mayormente secas y cálidas continuarán predominando sobre el territorio nacional, según el pronóstico meteorológico vigente de Copeco.

No obstante, en horas de la tarde se espera el ingreso de humedad transportada por vientos del noreste desde el mar Caribe, lo que generará lluvias y chubascos débiles y dispersos, especialmente en las regiones norte y oriental del país.

Durante las primeras horas del día, se registrarán temperaturas frescas, brindando un ambiente más agradable al amanecer.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta oleaje entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. Además, el país se encuentra bajo la fase de luna nueva.

El sol salió a las 5:57 de la mañana y se espera su puesta a las 5:59 de la tarde.

Temperaturas por departamento:

Atlántida: máxima 26°C, mínima 20°C

Choluteca: máxima 38°C, mínima 24°C

Colón: máxima 26°C, mínima 20°C

Comayagua: máxima 29°C, mínima 18°C

Copán: máxima 26°C, mínima 24°C

Cortés: máxima 28°C, mínima 20°C

Lempira: máxima 28°C, mínima 16°C

Ocotepeque: máxima 28°C, mínima 16°C

Olancho: máxima 30°C, mínima 18°C

Santa Bárbara: máxima 30°C, mínima 18°C

Valle: máxima 38°C, mínima 24°C

Yoro: máxima 28°C, mínima 16°C

El Paraíso: máxima 26°C, mínima 14°C

Francisco Morazán: máxima 26°C, mínima 14°C

Gracias a Dios: máxima 28°C, mínima 24°C

Intibucá: máxima 20°C, mínima 12°C

Islas de la Bahía: máxima 28°C, mínima 24°C

La Paz: máxima 29°C, mínima 18°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los cambios en las condiciones climáticas. LB