Condiciones secas y cálidas persistirán en Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que este jueves continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, con cielo poco nublado y presencia de humo en distintas regiones del país.

El pronosticador de turno, Carlos Alfaro, explicó que durante la tarde la brisa proveniente del océano Pacífico y el transporte de humedad desde el mar Caribe podrían generar chubascos débiles y aislados en sectores del suroccidente y oriente de Honduras.

Asimismo, se detalló que la fase lunar corresponde a luna nueva y que el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca se mantendrá entre 2 y 4 pies.

COPECO indicó que la salida del sol será a las 5:20 de la mañana y la puesta a las 6:10 de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, los departamentos más calurosos serán Valle y Choluteca, donde se esperan máximas de hasta 40 grados centígrados.

Temperaturas por departamento:

Lempira: máxima 33, mínima 19.

Ocotepeque: máxima 31, mínima 21.

Olancho: máxima 35, mínima 23.

Santa Bárbara: máxima 37, mínima 25.

Valle: máxima 40, mínima 26.

Yoro: máxima 35, mínima 21.

El Paraíso: máxima 32, mínima 19.

Francisco Morazán: máxima 33, mínima 20.

Gracias a Dios: máxima 33, mínima 26.

Intibucá: máxima 28, mínima 15.

Islas de la Bahía: máxima 33, mínima 27.

La Paz: máxima 37, mínima 19.

Atlántida: máxima 33, mínima 23.

Choluteca: máxima 40, mínima 30.

Colón: máxima 35, mínima 25.

Comayagua: máxima 37, mínima 21.

Cortés: máxima 33, mínima 25.

Copán: máxima 35, mínima 25.

Para toda la población el llamado es el mismo, mantenerse hidratados, no realizar actividades bajo el sol directo y usar bloqueador solar y además usar ropa de colores claros. LB