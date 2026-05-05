Condiciones secas y cálidas persistirán este día, en el territorio nacional

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), informó, a través del pronosticador Luis Fonseca, que este día continuarán las condiciones generalmente secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional.
-En el pronóstico se detalló que hay probabilidades de lluvias aisladas en el suroccidente.
Se esperan temperaturas máximas de hasta 39 grados centígrados en zonas como Valle y Choluteca, mientras que regiones como Intibucá registrarán temperaturas más frescas, con mínimas de hasta 14 grados.
Sin embargo, se prevén lluvias y chubascos débiles y muy aislados en la región suroccidental, debido al ingreso de humedad desde el océano Pacífico.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantiene entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. Honduras se encuentra además bajo la fase de luna llena.
La salida del sol fue a las 5:25 a.m. y la puesta será a las 6:06 p.m.
Temperaturas por departamento:
Lempira: máxima 32°C, mínima 19°C
Ocotepeque: máxima 34°C, mínima 20°C
Olancho: máxima 36°C, mínima 22°C
Santa Bárbara: máxima 36°C, mínima 22°C
Valle: máxima 39°C, mínima 26°C
Yoro: máxima 34°C, mínima 20°C
El Paraíso: máxima 32°C, mínima 20°C
Francisco Morazán: máxima 33°C, mínima 20°C
Gracias a Dios: máxima 32°C, mínima 26°C
Intibucá: máxima 26°C, mínima 14°C
Islas de la Bahía: máxima 31°C, mínima 27°C
La Paz: máxima 34°C, mínima 22°C
Atlántida: máxima 32°C, mínima 26°C
Choluteca: máxima 39°C, mínima 26°C
Colón: máxima 33°C, mínima 23°C
Comayagua: máxima 35°C, mínima 22°C
Copán: máxima 32°C, mínima 19°C
Cortés: máxima 36°C, mínima 24°C
Los especialistas de Copeco recomiendan a la población mantenerse hidratada y tomar precauciones ante las altas temperaturas que predominan en gran parte del país.LB