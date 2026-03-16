Condiciones secas y cálidas en la mayor parte de Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que para este día se mantendrán condiciones mayormente secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, aunque no se descartan lluvias débiles en algunas regiones durante la tarde.

El pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de COPECO, Mario Centeno, explicó en el reporte que la brisa proveniente del océano Pacífico podría generar precipitaciones débiles en sectores del suroccidente y la región central, acompañadas de actividad eléctrica muy aislada.

En cuanto a las condiciones marítimas, el informe señala que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies.

COPECO también detalló datos astronómicos del día: la fase de la luna es cuarto menguante, la salida del sol se registró a las 5:57 de la mañana y la puesta será a las 5:59 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Para este lunes, las temperaturas máximas y mínimas pronosticadas son las siguientes:

El Paraíso: 30° / 17°

Francisco Morazán: 31° / 16°

Gracias a Dios: 30° / 25°

Intibucá: 24° / 14°

Islas de la Bahía: 31° / 26°

La Paz: 32° / 18°

Atlántida: 30° / 22°

Choluteca: 39° / 25°

Colón: 33° / 25°

Comayagua: 33° / 18°

Copán: 31° / 15°

Cortés: 34° / 23°

Lempira: 32° / 18°

Ocotepeque: 32° / 19°

Olancho: 32° / 21°

Santa Bárbara: 33° / 20°

Valle: 39° / 24°

Yoro: 31° / 18°

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor.LB