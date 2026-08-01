Condiciones secas se mantendrán en el territorio nacional

Tegucigalpa – Para este sábado prevalecerán las condiciones secas sobre la mayor parte del territorio hondureño, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales.

En horas de la tarde, el transporte de humedad del mar Caribe generará lluvias y chubascos débiles dispersos sobre el nororiente y precipitaciones débiles muy aisladas en el noroccidente.

El oleaje en el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca será de uno a tres pies.

La máxima temperatura en el departamento de Atlántida será de 31 grados Celsius, 40 en Choluteca, 31 en Colón, 33 en Comayagua, 30 en Copán, 34 en Cortés, 30 en El Paraíso, Francisco Morazán y Gracias a Dios.

Mientras que en Islas de la Bahía la temperatura será de 30 grados Celsius, 24 en Intibucá, 32 en La Paz, 30 en Lempira y Ocotepeque, 32 en Olancho, 40 en Valle, 32 en Yoro y 32 en Santa Bárbara. IR