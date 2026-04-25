Condiciones secas pronostican para este sábado en gran parte del país

Tegucigalpa– Condiciones secas en la mayor parte del país, pronosticó para este sábado la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Sin embargo, por la tarde la convergencia de viento y humedad provenientes del mar Caribe y del océano Pacífico generarán lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos con actividad eléctrica aislada sobre las regiones suroccidente y sur.

Asimismo, lluvias y chubascos débiles aislados sobre áreas de la región central.

Este día el sol pasará por el cénit en los departamentos de Choluteca y Valle.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 30°C, mínima de 20°C

Zona sur: Máxima de 34°C, mínima de 24°C

Zona central: Máxima de 31°C, mínima de 20°C

Zona norte: Máxima de 33°C, mínima de 24°C

Zona insular: Máxima de 32°C, mínima de 26°C

Zona oriental: Máxima de 31°C, mínima de 22°C

Zona occidental: Máxima de 34°C, mínima de 13°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es luna llena, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 1 y 3 pies de altura.

La salida del sol 5:37 am y la puesta a las 5:55 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias. IR