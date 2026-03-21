Condiciones secas prevalecerán este sábado, pero se esperan precipitaciones en el norte y noroccidente

Tegucigalpa – De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la formación de una cuña débil de alta presión, generará precipitaciones débiles sobre las regiones del norte y noroccidente este sábado.

Así lo confirmó el pronosticador de turno, Mario Centeno, quien detalló que las condiciones secas prevalecerán en el resto del territorio nacional.

Mientras que, en el resto del país prevalecerán las condiciones mayormente secas, acentuó.

Pronóstico 🌥️ del clima ☀️ para este sábado 21.03.2026. en Honduras. #ProcesoDigital pic.twitter.com/Q66paBAh7C — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 21, 2026

El oleaje se mantendrá entre uno y cuatro pies en el Litoral Caribe mientras que en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies de altura.

Las anteriores condiciones son óptimas para la faena y para actividades turísticas.

Para este día se esperan temperaturas máximas de 37 grados en los departamentos de Valle y Choluteca.

La temperatura más baja se registrará en el departamento de Intibucá con 10 grados. (RO)