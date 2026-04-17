Condiciones secas prevalecerán en todo el territorio nacional

Tegucigalpa- Las condiciones climáticas en Honduras estarán marcadas por un ambiente mayormente seco y cálido en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico del servicio meteorológico para este viernes.

No obstante, durante horas de la tarde se espera el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, lo que generará precipitaciones débiles y aisladas, principalmente en sectores de las regiones norte y oriental del país, informó Luis Fonseca, pronosticador de turno.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta oleaje moderado tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, sin mayores alteraciones previstas.

El reporte también detalla que el país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto menguante. Asimismo, la salida del sol se registró a las 5:38 de la mañana, mientras que la puesta está prevista para las 6:02 de la tarde.

Respecto a las temperaturas por departamento, se esperan los siguientes rangos: Lempira con máximas de 31 grados y mínimas de 18; Copán Ocotepeque con 32 y 19; Olancho con 31 y 20; Santa Bárbara con 31 y 20; Valle destaca con temperaturas elevadas de hasta 40 grados y mínimas de 25; Yoro con 31 y 18; El Paraíso con 31 y 18; Francisco Morazán con 30 y 18; Gracias a Dios con 30 y 25; Intibucá con un clima más fresco de 25 y 14; Islas de la Bahía con 29 y 25; y La Paz con 31 y 18 grados centígrados.

Autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y tomar precauciones ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas del sur del país.

El oleaje en el océano Pacifico un poco alterado entre los 2 a 4 pies, mientras que en el mar Caribe de 1 a 3 pies. IR