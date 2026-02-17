Condiciones secas prevalecerán en la mayor parte del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que continuarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio hondureño, acompañadas de viento predominante del este, lo que estará generando lluvias y chubascos débiles y muy aislados, principalmente en sectores montañosos del oriente y norte del país.

De acuerdo con la meteoróloga Mildred Santos, se espera que durante la tarde predominen temperaturas cálidas en casi todas las regiones, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de hidratación y protección ante la exposición prolongada al sol.

En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco detalló que el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el Golfo de Fonseca como en el litoral Caribe, condiciones consideradas favorables para la navegación menor.

Asimismo, la fase lunar corresponde a luna nueva, mientras que la salida del sol se registrará a las 6:11 de la mañana y la puesta a las 5:54 de la tarde.

Temperaturas por departamentos

Las temperaturas máximas y mínimas previstas son las siguientes:

Atlántida: 27°C / 17°C

Choluteca: 38°C / 23°C

Colón: 29°C / 19°C

Comayagua: 31°C / 17°C

Copán: 26°C / 16°C

Cortés: 30°C / 20°C

El Paraíso: 28°C / 13°C

Francisco Morazán: 29°C / 13°C

Gracias a Dios: 29°C / 24°C

Intibucá: 23°C / 11°C

Islas de la Bahía: 28°C / 12°C

La Paz: 31°C / 17°C

Lempira: 28°C / 17°C

Ocotepeque: 29°C / 18°C

Olancho: 32°C / 18°C

Santa Bárbara: 30°C / 19°C

Valle: 38°C / 22°C

Yoro: 29°C / 14°C

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales de Copeco, especialmente en zonas montañosas donde podrían presentarse lluvias aisladas.LB