Condiciones secas prevalecerán en la mayor parte del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que continuarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio hondureño, acompañadas de viento predominante del este, lo que estará generando lluvias y chubascos débiles y muy aislados, principalmente en sectores montañosos del oriente y norte del país.
De acuerdo con la meteoróloga Mildred Santos, se espera que durante la tarde predominen temperaturas cálidas en casi todas las regiones, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de hidratación y protección ante la exposición prolongada al sol.
En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco detalló que el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el Golfo de Fonseca como en el litoral Caribe, condiciones consideradas favorables para la navegación menor.
Asimismo, la fase lunar corresponde a luna nueva, mientras que la salida del sol se registrará a las 6:11 de la mañana y la puesta a las 5:54 de la tarde.
Temperaturas por departamentos
Las temperaturas máximas y mínimas previstas son las siguientes:
Atlántida: 27°C / 17°C
Choluteca: 38°C / 23°C
Colón: 29°C / 19°C
Comayagua: 31°C / 17°C
Copán: 26°C / 16°C
Cortés: 30°C / 20°C
El Paraíso: 28°C / 13°C
Francisco Morazán: 29°C / 13°C
Gracias a Dios: 29°C / 24°C
Intibucá: 23°C / 11°C
Islas de la Bahía: 28°C / 12°C
La Paz: 31°C / 17°C
Lempira: 28°C / 17°C
Ocotepeque: 29°C / 18°C
Olancho: 32°C / 18°C
Santa Bárbara: 30°C / 19°C
Valle: 38°C / 22°C
Yoro: 29°C / 14°C
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales de Copeco, especialmente en zonas montañosas donde podrían presentarse lluvias aisladas.LB