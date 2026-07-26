Condiciones secas predominarán este domingo, pero se prevén lluvias durante la tarde

Tegucigalpa – El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), pronosticó para este domingo lluvias por la tarde en varias regiones del país y condiciones secas en la mañana en la mayor parte del territorio nacional.

Estas condiciones climáticas son generadas por la persistencia de una vaguada en superficie., señaló el pronosticador de turno, Carlos Alfaro.

Una vaguada en superficie sobre el territorio nacional, estará generando cielo nublado a medio nublado, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos en el occidente, precipitaciones débiles muy aisladas en el norte y nororiente, durante la tarde de este domingo, dijo el pronosticador de turno.

En el resto del país prevalecerán condiciones secas y cálidas, acotó.

El oleaje en el litoral Caribe será de uno a tres pies, y de dos a cuatro en el Golfo de Fonseca.

Lo anterior es óptimo para actividades de faena y de turismo. (RO)