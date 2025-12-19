Condiciones secas predominarán en la mayor parte del país

Tegucigalpa- Las condiciones secas predominarán en la mayor parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

No obstante, debido al transporte de humedad desde el mar Caribe provocado por los vientos del este y noreste, se esperan lluvias débiles y aisladas en sectores de las regiones oriental, norte, noroccidental y central del país.

En cuanto a las condiciones astronómicas, la fase de la Luna será luna nueva.

El oleaje tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies, condiciones consideradas normales para la navegación.

El Sol saldrá a las 6:07 de la mañana y se ocultará a las 5:25 de la tarde, según el reporte oficial.

Temperaturas por regiones

Zona Sur: máxima de 37°C y mínima de 23°C

Zona Central: máxima de 31°C y mínima de 19°C

Zona Norte: máxima de 29°C y mínima de 23°C

Francisco Morazán (Tegucigalpa): máxima de 27°C y mínima de 18°C

Zona Insular: máxima de 29°C y mínima de 24°C

Zona Occidental: máxima de 29°C y mínima de 11°C

Zona Oriental: máxima de 30°C y mínima de 19°C

El pronóstico fue brindado por Jairo García, pronosticador de Cenaos–Copeco, quien reiteró que, pese al predominio del clima seco, podrían registrarse precipitaciones ligeras de manera aislada en algunas zonas del país.LB