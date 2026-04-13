Condiciones secas predominarán en Honduras con lluvias débiles en el oriente y nororiente

Tegucigalpa- El pronosticador de turno de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Jairo García, informó que este día prevalecerán condiciones mayormente secas en la mayor parte del territorio nacional.

No obstante, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, impulsada por vientos del este y noreste, estará generando lluvias y chubascos débiles y dispersos en las regiones nororiental y oriental del país.

Asimismo, se esperan precipitaciones aisladas en sectores del norte y centro de Honduras.

El informe detalla que las temperaturas se mantendrán cálidas durante el mediodía y las primeras horas de la tarde en la mayoría de las regiones.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta oleaje de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. Además, se indicó que el país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto menguante.

Respecto a las temperaturas por departamento, se prevén máximas de hasta 39 grados en Choluteca y 38 grados en Valle, mientras que zonas como Intibucá registrarán temperaturas más frescas, con mínimas de hasta 14 grados.

A continuación, las temperaturas máximas y mínimas por departamento:

El Paraíso: máxima 28°C / mínima 19°C

Francisco Morazán: máxima 29°C / mínima 19°C

Gracias a Dios: máxima 31°C / mínima 24°C

Intibucá: máxima 23°C / mínima 14°C

Islas de la Bahía: máxima 31°C / mínima 25°C

La Paz: máxima 31°C / mínima 20°C

Atlántida: máxima 30°C / mínima 20°C

Choluteca: máxima 39°C / mínima 28°C

Colón: máxima 30°C / mínima 24°C

Comayagua: máxima 31°C / mínima 20°C

Copán: máxima 28°C / mínima 18°C

Cortés: máxima 31°C / mínima 23°C

Lempira: máxima 31°C / mínima 18°C

Ocotepeque: máxima 31°C / mínima 18°C

Olancho: máxima 32°C / mínima 20°C

Santa Bárbara: máxima 31°C / mínima 22°C

Valle: máxima 38°C / mínima 27°C

Yoro: máxima 27°C / mínima 17°C

Finalmente, se informó que la salida del sol fue a las 5:42 de la mañana y la puesta será a las 6:01 de la tarde.LB