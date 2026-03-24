Condiciones secas predominarán en Honduras, con lluvias débiles aisladas en varias regiones

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales Copeco, informó que este día prevalecerán condiciones mayormente secas sobre gran parte del territorio nacional, aunque no se descartan precipitaciones débiles en distintas zonas del país.

De acuerdo con el pronosticador de turno, Jairo García, durante la tarde el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, impulsado por vientos del noreste y este, generará lluvias y chubascos débiles dispersos en la región oriental, así como precipitaciones aisladas en sectores del norte, occidente y centro de Honduras.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta oleaje de entre uno y tres pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca se esperan alturas de entre dos y cuatro pies.

Asimismo, se detalló que el país se encuentra bajo fase de luna nueva. El sol salió a las 5:50 de la mañana y se espera su puesta a las 6:00 de la tarde.

Temperaturas por departamento:

Lempira: máxima 30°C, mínima 16°C

Ocotepeque: máxima 31°C, mínima 16°C

Olancho: máxima 32°C, mínima 17°C

Santa Bárbara: máxima 31°C, mínima 20°C

Valle: máxima 37°C, mínima 24°C

Yoro: máxima 30°C, mínima 17°C

El Paraíso: máxima 29°C, mínima 17°C

Francisco Morazán: máxima 29°C, mínima 17°C

Gracias a Dios: máxima 30°C, mínima 24°C

Intibucá: máxima 22°C, mínima 10°C

Islas de la Bahía: máxima 29°C, mínima 22°C

La Paz: máxima 32°C, mínima 20°C

Atlántida: máxima 28°C, mínima 17°C

Choluteca: máxima 38°C, mínima 25°C

Colón: máxima 29°C, mínima 22°C

Comayagua: máxima 32°C, mínima 20°C

Copán: máxima 28°C, mínima 14°C

Cortés: máxima 29°C, mínima 20°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y tomar precauciones, especialmente en zonas donde podrían registrarse lluvias, aunque sean de baja intensidad.LB