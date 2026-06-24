Condiciones secas predominarán en Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este miércoles prevalecerán condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional.

-lluvias débiles se esperan en tres regiones

No obstante, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, impulsado por los vientos acelerados del este, generará precipitaciones débiles y aisladas en sectores de las regiones oriental, noroccidental y occidental del país.

El pronóstico, emitido por el meteorólogo de turno Mario Centeno, señala además que Honduras se encuentra bajo la fase lunar de cuarto creciente.

En cuanto al estado del mar, se reporta oleaje de entre 2 y 4 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales para la navegación.

Las temperaturas máximas más elevadas se registrarán en la región sur, donde se esperan hasta 37 grados Celsius, mientras que la región occidental presentará las temperaturas más frescas, con mínimas de 16 grados.

Por regiones, las temperaturas pronosticadas son las siguientes:

Región Sur: máxima 37°C, mínima 25°C.

Región Central: máxima 32°C, mínima 22°C.

Región Norte: máxima 34°C, mínima 24°C.

Región Oriental: máxima 31°C, mínima 21°C.

Región Occidental: máxima 32°C, mínima 16°C.

Tegucigalpa: máxima 29°C, mínima 19°C.

Zona Insular: máxima 32°C, mínima 27°C.

La salida del sol será a las 5:23 de la mañana y la puesta a las 6:20 de la tarde.LB