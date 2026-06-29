Condiciones secas predominarán, con lluvias débiles por la tarde en el oriente,norte y centro del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que este lunes predominarán las condiciones mayormente secas durante la mañana en gran parte del territorio nacional.

-La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que continuará el ingreso de polvo del Sahara y que las temperaturas alcanzarán hasta los 38 grados en la región sur.

Sin embargo, en horas de la tarde se esperan lluvias y chubascos débiles sobre la región oriental y sectores del norte y centro del país, debido al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, impulsado por el viento acelerado del este.

El pronosticador de turno, Mario Centeno, indicó además que continúa la presencia de polvo del Sahara sobre Honduras, con concentraciones cercanas a los 12 microgramos por metro cúbico, lo que podría reducir la calidad del aire y limitar la formación de lluvias más intensas.

En cuanto al estado del mar, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. Asimismo, se informó que la luna permanece en fase llena.

Las temperaturas máximas previstas alcanzarán los 38 grados centígrados en la región sur, mientras que en las regiones oriental y occidental se esperan máximas de 33 grados. En la región norte se pronostican hasta 34 grados, en la central 33 grados y en la insular 31 grados.

Para Tegucigalpa se estima una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 19.

Copeco recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y tomar precauciones ante la presencia de polvo del Sahara, especialmente personas con enfermedades respiratorias.LB