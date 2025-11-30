Condiciones secas predominan en el país, pero se esperan lluvias aisladas en el oriente y montañas del norte

Tegucigalpa- Honduras amaneció este domingo bajo un ambiente mayormente seco en casi todo el territorio nacional, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sismológicos (Cenaos).

No obstante, por la tarde se prevé un cambio en las condiciones debido al ingreso de humedad transportada por viento del noreste desde el mar Caribe.

De acuerdo con los expertos, esta masa de humedad generará lluvias débiles y aisladas en la zona oriental, mientras que en las montañas del norte se podrían presentar chubascos dispersos, especialmente en horas vespertinas.

El país se encuentra en fase de cuarto creciente, condición que también influye en el comportamiento del oleaje. Para esta jornada, se anticipan alturas de 1 a 3 pies tanto en el litoral Pacífico como en el Caribe, valores considerados dentro de la normalidad para la navegación menor.

Temperaturas por regiones

Tegucigalpa: Máxima 28 °C mínima 17 °C

Región Insular: Máxima 30 °C mínima 25 °C

Zona Sur: Máxima 35 °C mínima 24 °C

Zona Norte: Máxima 31 °C mínima 22 °C

Región Central: Máxima 28 °C mínima 18 °C

Zona Oriental: Máxima 31 °C mínima 18 °C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada ante posibles variaciones del clima y tomar precauciones ante el calor en las zonas más cálidas del país, así como ante las lluvias débiles previstas para horas de la tarde.