Condiciones secas por la mañana y precipitaciones por la tarde

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo inestable.

Condiciones secas por la mañana; en la tarde el ingreso de humedad del mar Caribe generará precipitaciones débiles aisladas en las regiones norte, centro y oriente. La brisa del océano Pacífico producirá precipitaciones débiles dispersas para las regiones del sur, occidente y suroccidente.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 30°C, mínima de 18°C

Zona sur: Máxima de 36°C, mínima de 25°C

Zona central: Máxima de 33°C, mínima de 19°C

Zona norte: Máxima de 34°C, mínima de 25°C

Zona insular: Máxima de 32°C, mínima de 26°C

Zona oriental: Máxima de 33°C, mínima de 22°C

Zona occidental: Máxima de 32°C, mínima de 15°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es cuarto creciente, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:37 am y la puesta a las 6:00 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB