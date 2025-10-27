Condiciones secas por la mañana y lluvias débiles en varias regiones del país por la tarde

Tegucigalpa- El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco informó que este lunes prevalecerán condiciones mayormente secas durante las horas de la mañana, mientras que por la tarde se espera el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, lo que provocará precipitaciones débiles y dispersas sobre las regiones norte y noroccidente del país.

El meteorólogo Mario Centeno detalló que las lluvias serán débiles y aisladas en las regiones centro y oriente, mientras que la brisa proveniente del océano Pacífico generará precipitaciones débiles con actividad eléctrica en la región sur.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, y en el Golfo de Fonseca entre 2 y 4 pies. La fase lunar para este lunes corresponde a Luna Nueva, mientras que la salida del sol ocurrió a las 5:41 a.m. y su puesta será a las 5:24 p.m.

Las temperaturas por departamento se registrarán de la siguiente manera:

Lempira: máxima 28 °C, mínima 18 °C

Ocotepeque: máxima 28 °C, mínima 19 °C

Olancho: máxima 32 °C, mínima 21 °C

Santa Bárbara: máxima 30 °C, mínima 20 °C

Valle: máxima 34 °C, mínima 25 °C

Yoro: máxima 28 °C, mínima 19 °C

El Paraíso: máxima 29 °C, mínima 19 °C

Francisco Morazán: máxima 28 °C, mínima 18 °C

Gracias a Dios: máxima 30 °C, mínima 25 °C

Intibucá: máxima 22 °C, mínima 15 °C

Islas de la Bahía: máxima 29 °C, mínima 26 °C

La Paz: máxima 28 °C, mínima 20 °C

Atlántida: máxima 30 °C, mínima 24 °C

Choluteca: máxima 34 °C, mínima 25 °C

Colón: máxima 31 °C, mínima 25 °C

Comayagua: máxima 29 °C, mínima 20 °C

Copán: máxima 29 °C, mínima 18 °C

Cortés: máxima 32 °C, mínima 23 °C

Centeno recomendó a la población tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvias vespertinas acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en el sur y occidente del país.LB