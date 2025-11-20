Condiciones secas persistirán este jueves en gran parte del país

Tegucigalpa- El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de Copeco informó que este jueves se mantendrán las condiciones secas en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, se registrará convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, combinada con una vaguada en superficie, que dejará lluvias y chubascos débiles a moderados en la zona occidental del país.

En contraste, la región norte del país experimentará condiciones mayormente secas durante la jornada.

Condiciones marítimas y fase lunar

CENAOS detalló que el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá normal, entre 2 y 3 pies.

La fase lunar actual es cuarto menguante.

El sol saldrá a las 5:49 a.m. y se ocultará a las 6:18 p.m.

Temperaturas por departamento

A continuación, el estado del tiempo para las principales regiones del país:

Lempira: Máx. 28°C / Mín. 18°C

Ocotepeque: Máx. 30°C / Mín. 20°C

Olancho: Máx. 31°C / Mín. 23°C

Santa Bárbara: Máx. 28°C / Mín. 22°C

Valle: Máx. 33°C / Mín. 22°C

Yoro: Máx. 30°C / Mín. 18°C

Atlántida: Máx. 30°C / Mín. 20°C

Choluteca: Máx. 35°C / Mín. 24°C

Colón: Máx. 31°C / Mín. 22°C

Comayagua: Máx. 30°C / Mín. 21°C

Copán: Máx. 27°C / Mín. 18°C

Cortés: Máx. 33°C / Mín. 22°C

El Paraíso: Máx. 27°C / Mín. 19°C

Francisco Morazán: Máx. 27°C / Mín. 18°C

Gracias a Dios: Máx. 32°C / Mín. 25°C

Intibucá: Máx. 20°C / Mín. 15°C

Islas de la Bahía: Máx. 31°C / Mín. 26°C

La Paz: Máx. 28°C / Mín. 17°C

Las autoridades de Copeco recomiendan a la población mantenerse informada ante cualquier cambio en las condiciones climáticas y tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas. IR