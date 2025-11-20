Condiciones secas persistirán este jueves en gran parte del país

Tegucigalpa- El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de Copeco informó que este jueves se mantendrán las condiciones secas en gran parte del territorio nacional.
Sin embargo, se registrará convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, combinada con una vaguada en superficie, que dejará lluvias y chubascos débiles a moderados en la zona occidental del país.
En contraste, la región norte del país experimentará condiciones mayormente secas durante la jornada.
Condiciones marítimas y fase lunar
CENAOS detalló que el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá normal, entre 2 y 3 pies.
La fase lunar actual es cuarto menguante.
El sol saldrá a las 5:49 a.m. y se ocultará a las 6:18 p.m.
Temperaturas por departamento
A continuación, el estado del tiempo para las principales regiones del país:
Lempira: Máx. 28°C / Mín. 18°C
Ocotepeque: Máx. 30°C / Mín. 20°C
Olancho: Máx. 31°C / Mín. 23°C
Santa Bárbara: Máx. 28°C / Mín. 22°C
Valle: Máx. 33°C / Mín. 22°C
Yoro: Máx. 30°C / Mín. 18°C
Atlántida: Máx. 30°C / Mín. 20°C
Choluteca: Máx. 35°C / Mín. 24°C
Colón: Máx. 31°C / Mín. 22°C
Comayagua: Máx. 30°C / Mín. 21°C
Copán: Máx. 27°C / Mín. 18°C
Cortés: Máx. 33°C / Mín. 22°C
El Paraíso: Máx. 27°C / Mín. 19°C
Francisco Morazán: Máx. 27°C / Mín. 18°C
Gracias a Dios: Máx. 32°C / Mín. 25°C
Intibucá: Máx. 20°C / Mín. 15°C
Islas de la Bahía: Máx. 31°C / Mín. 26°C
La Paz: Máx. 28°C / Mín. 17°C
Las autoridades de Copeco recomiendan a la población mantenerse informada ante cualquier cambio en las condiciones climáticas y tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas. IR