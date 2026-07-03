Condiciones secas persistirán en Honduras y lluvias débiles en el norte y oriente

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este viernes continuarán las condiciones secas sobre la mayor parte del territorio hondureño, aunque durante la tarde se prevén precipitaciones débiles y aisladas en las regiones norte y oriental debido al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe.

El pronosticador de Copeco, Jeffrey Flores, indicó que además persistirán vientos con rachas en la región sur del país.

Asimismo, continuará la presencia de polvo del Sahara con concentraciones entre 20 y 30 microgramos por metro cúbico, lo que podría reducir la calidad del aire, especialmente para personas con enfermedades respiratorias.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies.

La fase de la Luna es luna llena. El sol saldrá a las 5:25 de la mañana y se ocultará a las 6:21 de la tarde.

Las temperaturas pronosticadas son las siguientes:

Tegucigalpa: máxima de 31 °C y mínima de 20 °C.

Región insular: máxima de 31 °C y mínima de 28 °C.

Región norte: máxima de 35 °C y mínima de 24 °C.

Región central: máxima de 33 °C y mínima de 20 °C.

Región sur: máxima de 38 °C y mínima de 27 °C.

Región occidental: máxima de 30 °C y mínima de 16 °C.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y tomar precauciones ante la presencia de polvo del Sahara, especialmente en personas sensibles.LB