Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo inestable.

Según el boletín meteorológico, condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, sin embrago, el transporte de humedad desde el mar Caribe y del océano Pacífico, producirán lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica en el occidente y norte del país, asimismo, sobre el centro y oriente se esperan precipitaciones débiles aisladas.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 27°C, mínima de 20°C

Zona sur: Máxima de 39°C, mínima de 27°C

Zona central: Máxima de 33°C, mínima de 21°C

Zona norte: Máxima de 30°C, mínima de 22°C

Zona insular: Máxima de 31°C, mínima de 22°C

Zona oriental: Máxima de 27°C, mínima de 22°C

Zona occidental: Máxima de 28°C, mínima de 14°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es cuarto creciente, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país. El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:34 am y la puesta a las 6:15 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB